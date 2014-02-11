В ДТП в Севастополе погиб украинец, пострадали 8 российских военных

В Севастополе в результате ДТП один человек погиб, еще 8 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, сегодня в Ленинском районе города на дороге с односторонним движением автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с УАЗ-452.

В результате аварии водитель «девятки» погиб, пострадали восемь человек, которые ехали в УАЗе. Водитель и пассажиры УАЗа получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

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Как сообщает РИА Новости, пострадавшие являются военнослужащими Черноморского флота, они доставлены в больницу и их жизни ничего не угрожает.

"В результате произошедшего столкновения военнослужащий по контракту получил травму ноги и ключицы. Другие находившиеся в автомобиле российские военнослужащие получили легкие травмы и ушибы. Все российские военнослужащие были оперативно доставлены в госпиталь, где были обследованы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, по полученной с места происшествия информации от сотрудников государственной автомобильной инспекции Украины, незадолго до столкновения водитель автомобиля "ВАЗ-21099"совершил несколько ДТП на улицах Севастополя и пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов Украины. "На месте происшествия работают представители автоинспекции Черноморского флота и МВД Украины", - добавил представитель Минобороны.