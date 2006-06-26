В Киеве жертвами ДТП стали четыре человека

24 июня в 17.40 в Киеве вблизи хутора Вольный из-за грубого нарушения водителем автомобиля “Шкода” правил дорожного движения столкнулись четыре автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, обгоняя “Мазду”, “Шкода” столкнулась с этим автомобилем. После этого обе машины выехали на встречную полосу, где столкнулись с “Мерседесом” и “Дэу-Ланос”.

Водитель и пассажир “Шкоды” и водитель и пассажир “Мазды” от полученных травм погибли на месте ДТП. Еще один пассажир “Мазды” получил телесные повреждения.