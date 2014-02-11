Кучму назвали "Почетным гражданином Черниговской области"

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное вручение при участии депутатов облсовета и руководителей структурных подразделений прошло в Черниговском областном совете.

Хоменко поблагодарил Кучму за вклад в развитие Черниговской области и реализацию ряда проектов по улучшению социально-экономического развития края. В частности, речь идет о строительстве дорог и мостов, реконструкции больниц и школ, реставрации храмов.

В настоящее время Кучма, по словам главы облгосадминистрации, делает весомый вклад в развитие образования региона, поддерживает талантливых студентов и одаренных детей.

Президент Украины отметил, что эта встреча в областном совете для него была неожиданностью. Он поблагодарил за то, что областной совет присвоил ему такое звание. "Черниговщина была и является моим родным краем, я всегда это подчеркиваю", - сказал Кучма.

Читайте такжеКучма: В Украине никогда не было царей

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2013 года Черниговский областной совет присвоил звание "Почетный гражданин Черниговской области" бывшему премьер-министру Украины, уроженцу региона Виталию Масолу. В то же время кандидатуры Президента Украины (1994-2004) Леонида Кучмы и Героя Украины, экс-спикера парламента Ивана Плюща вызвали дискуссию среди депутатов. Вопрос выносился на рассмотрение дважды, но ни разу не набрал необходимого количества голосов.

Находясь в Чернигове 3 октября, на вопрос, не обижается ли он на депутатов облсовета, Кучма сказал журналистам, что не обижается: "Это глупая вещь. Я не обращался и не просил. Мне это не нужно, абсолютно не нужно".

27 ноября 2013 года Черниговский облсовет еще раз рассмотрел этот вопрос и присвоил Кучме и Плющу звание "Почетный гражданин Черниговской области".