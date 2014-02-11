Пограничники отмечают увеличение количества нелегалов из Сирии

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, большинство из мигрантов используют Украину как транзитную территорию и в дальнейшем пытаются попасть в страны ЕС. При этом используются как легальные каналы въезда, так и пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска.

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Выбирая легальные каналы въезда в Украину, сирийцы следуют через пункты пропуска на основании частных приглашений, приглашений на учебу в высших учебных заведениях Украины, разрешений на трудоустройство или с целью туризма. Однако, как правило, во время беседы не могут подтвердить цель поездки. Также они используют действительные паспортные документы, выданные на чужие данные, и поддельные документы граждан других стран и т.п. Используя нелегальные каналы, сирийцы следуют через «зеленый» участок государственной границы или прячутся в транспортных средствах.

Всего в январе этого года за незаконное пересечение государственной границы было задержано 17 сирийцев, а 8 – не пропущено в пунктах пропуска (в 2013 году 43 граждан Сирии задержаны за незаконное пересечение границы и 34 – не пропущены в пунктах пропуска).