В Украине будет держаться жара

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в Крыму, Карпатах и на Волыни днем местами кратковременные дожди, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части местами 20-22°, днем 27-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28-29 июня - переменная облачность, в западных, а 29 июня днем и северных областях кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 15-20°, на юге до 22°; днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°, в южных и восточных областях местами 34-36°. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с.

30 июня-1 июля - кратковременные дожди, грозы; 30 июня в южной части и на востоке Украины преимущественно без осадков. Сохранится жаркая погода, лишь в северных областях днем жара спадет до 24-29°.

2 июля в южной части Украины, 3 июля на крайнем юге кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 11-17°, на побережье морей 18-21°, днем 24-30°, в южных областях местами 31-33°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 28-30°, по области ночью 13-18°, днем 27-32°.

28-29 июня - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем 29 июня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

30 июня-1 июля - кратковременный дождь, гроза, днем 1 июля преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем жара спадет до 24-29°.