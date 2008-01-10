Тимошенко: мы возвращаем вам ваши деньги, и точка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена вступать в полемику с оппонентами относительно выплаты гражданам компенсаций за обесцененные сбережения в Сбербанке СССР.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала ICTV.

“Наша работа по возвращению обесцененных сбережений вызывает критическую, а порой и истерическую реакцию со стороны наших политических оппонентов. Я не хотела бы тратить время на полемику. Мы возвращаем вам ваши деньги. И точка”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что оппоненты ошибались, когда считали заявления БЮТ о намерении вернуть обесцененные сбережения “пустыми предвыборными обещаниями”.

“Наша команда слов на ветер не бросает. В этом году будет выплачено в 30 раз больше, чем наши предшественники выплатили в 2007 году, и в пять раз больше, чем было возвращено вкладчикам за 17 предыдущих лет нашей независимости. И это только начало”, - заявила премьер-министр.