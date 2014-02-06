В Украину пришла весна: температура сегодня поднимется до 7° тепла

6 февраля в Украине атлантическая воздушная масса обусловит высокую дневную температуру воздуха в большинстве областей Украины, ожидается от 5 мороза до 2 тепла, на Закарпатье и на юге Крыма до +5 +7 градусов, сообщает Opogode.ua.

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Над Украиной будет преобладать сухая погода, которую обусловит восточный антициклон. Однако на западе малоактивный атмосферный фронт принесет местами небольшой мокрый снег с дождем.

Вечером - местами туманы. На дорогах гололедица. В Карпатах возможен сход лавин.