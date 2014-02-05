В Украине завтра пройдет дождь с мокрым снегом, температура поднимется до 6° тепла

На остальной территории будет преобладать переменная облачность. Ночью температура опустится до -15 мороза, дневные показатели будут около +6 тепла. Ветер южный 3-5 м/с, сообщает Meteoprog.ua.

В северных областях - пасмурно, без осадков. Ночью температура воздуха составит -9 градусов. Дневные показатели будут около -2 мороза. В Сумской области ночью похолодает до -11 ниже нуля, днем будет -3 градусов.

В южных областях будет пасмурно и без осадков. Днем температура воздуха составит +2…+6 градусов, ночью опустится до -5…+2 градусов. В Запорожской области ночью похолодает до -11 мороза, днем на столбике термометра будет около 0 градусов.

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В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях небольшой дождь, мокрый снег. Ночью на столбике термометра будет около -7…-3 градусов. Температурные показатели днем будут около 0…+4 градусов. В Хмельницкой области днем будет около -2 градусов.

В восточных областях - переменная облачность, без осадков. Ночью на термометре будет около -12 мороза. Днем температура воздуха составит -4 ниже нуля. В Донецкой области ночью будет около -11 ниже нуля.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. В Винницкой и Житомирской областях мокрый снег. Днем температура воздуха составит -4…+1 градусов. Ночные показатели будут около -15…-7 мороза.