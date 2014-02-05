Одесские спасатели просят не гулять по замерзшему морю

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, 4 февраля в 22.48 в службу «101» поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Ланжерон» на льдине находится человек, который нуждается в помощи.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательное отделение, отделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС, отделение группы пограничной службы, а также буксир «Новатор» Одесского морского порта.

Читайте такжеМилиция установила личность погибшего, который вчера упал с моста Метро«С помощью прибора ночного видения было установлено, что на расстоянии ориентировочно 500 м от береговой линии находился дрейфующий буй, который, возможно, перепутали с человеком», - сообщили в отделе.

В отделе также отметили, что обеспокоенность спасателей вызвана тем, что «на замерзшем море, по льду, часто гуляют люди, не прислушиваясь к предостережениям спасателей об опасности таких прогулок».

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Владимира Боделана, ежегодно со снижением температуры к берегу прибивает огромное количество льда.

«Люди, особенно приезжие, считают, что безопасно гулять на расстоянии 100-200 метров от берега. На самом деле - этот лед, как соленая вода, несет высокую опасность. Это не пресная вода, не озеро и не лиман, которые промерзают. Лед в соленом море подвижен и никогда не сковывается в единый пласт», - пояснил Боделан.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, на днях на пляже «Отрада» на некотором расстоянии от берега был обнаружен труп вмерзшего в лед мужчины. Установлено, что это гражданин России, 1975 г.р., прибывший в Одессу на отдых.

«Предполагается, что мужчина гулял по замерзшему морю, провалился под лед и не смог выбраться. Умер иностранец от переохлаждения - труп был до пояса под водой, глубина там не больше 1 метра», - сообщили в управлении.