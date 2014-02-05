Кабмин поможет потерпевшим и семьям погибших в Сумской области

Об этом он заявил, открывая заседание правительства в среду.

«Авария в Сумской области отняла жизни более десятка человек. От имени правительства и от себя лично выражаю семьям погибших глубокие соболезнования, пострадавшим желаю выздоровления», - сказал он.

Также Арбузов дал ряд поручений и.о. вице-премьер-министра Александру Вилкулу.

В частности, он потребовал проконтролировать ход ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Донецкой железной дороге, в результате которого произошло возгорание цистерн с газом, а также выяснить все обстоятельства трагедии в Сумской области, оказать необходимую помощь потерпевшим и семьям погибших.

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Напомним, 4 февраля около 15:30 на железнодорожном переезде возле сел Беланы и Виры Белопольского района Сумской области произошло столкновение пригородного поезда Сумы-Ворожба с рейсовым маршрутным автобусом Анновка-Сумы.

В результате аварии погибли 12 человек.

Как известно, утром 2 февраля на железнодорожном перегоне «Удачное – Межевая» Красноармейского района Донецкой области во время прохождения грузового поезда из 62 цистернами (маршрут Казахстан-Одесса) с пропан-бутаном сошли с рельсов более 20 цистерн. Несколько из них загорелись.