На Донбассе сожгли более ста свиней и обьявили карантин

Как сообщили «Сегодня» в Главном управлении ветмедицины в Луганской области, в частном подсобном хозяйстве села Давыдо-Никольское Краснодонского района были найдены шесть трупов свиней. Глава Краснодонской райгосадминистрации Сергей Черепахин подтвердил, что животные погибли именно от вируса АЧС. «Анализы биоматериала подтвердили, что это вирус африканской чумы. Мы организовали карантинные посты в регионе, а вокруг села Давыдо-Никольское определили 10-километровую зону риска, где сотрудники ветслужб и ветмилиции контролируют ситуацию. В самом селе уже уничтожены все домашние свиньи — 126 голов. Их сожгли напалмом, а владельцам животных будет выплачена компенсация по среднерыночной цене. Всего на эти цели мы выделили 150 тысяч гривен».

В карантине Давыдо-Ни­коль­ское будет жить минимум 40 дней. Сейчас, кроме спецмашин, транспорт в село не пускают и не выпускают. По словам Сергея Черепахина, сотрудники ветмилиции отбирают пробы по дворам. «Если подтвердится, что очагов больше нет, тогда разрешим выезд-въезд местного транспорта и машин с продовольствием, но только после обработки спецсредствами», — подчеркнул Черепахин.