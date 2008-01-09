Всемирный банк поможет Пинзенику на $50 миллионов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил Проект модернизации государственных финансов Украины стоимостью 50 млн. долларов США.

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, цель проекта - укрепить управление государственными финансами в Украине путем улучшения операционной эффективности и прозрачности.

“Проект направлен на совершенствование управления государственными финансами и бюджетного процесса, внутреннего аудита и государственной отчетности … для повышения эффективности бизнес процессов, - отметил руководитель проекта Джем ДИНЕР. - Он поможет обеспечить прозрачность и будет способствовать лучшему взаимодействию как между государственными организациями, так и между государственными учреждениями и гражданами, которых они обслуживают”.

Ожидаемый срок выполнения Проекта составляет пять лет. Однако некоторые инициативы, которые поддерживаются Проектом, имеют более долгосрочную перспективу.

Проект основан на стратегиях украинского правительства, которые направлены на реформирование бюджетного планирования, отчетности, внутреннего финансового контроля.

"Этим проектом мы хотим помочь правительству улучшить предоставление государственных услуг путем облегчения их планирования, выполнения и мониторинга государственных расходов, - отметил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Пол БЕРМИНГХЕМ. - Это одна из главных программ в рамках новой Стратегии партнерства с Украиной, и мы надеемся на ее успешную реализацию".