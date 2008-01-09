Ющенко посетит рождественский концерт – художественный проект «Наше Різдво»

11 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит рождественский концерт – художественный проект «Наше Рождество».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, «Наше Рождество» – масштабный художественный проект, основанный в 2008 году. Его поддержал глава государства, ведь идеи проекта отвечают концепции развития украинской культуры. «Наше Рождество» должно стать одним из главных событий в культурной жизни Украины этой зимой.

Идея проекта – единение всех украинцев вокруг светлого праздника Рождества Христова, праздника всепрощення, семейного согласия, взаимного уважения и любви и возвращение Рождеству его значимости как праздника духовного, который за минувший век несколько потеснил сугубо светский Новый год, говорится в сообщении.

Цель проекта «Наше Рождество» – актуализировать национальные рождественские традиции, общие для всех украинцев, возродить народные обряды, популяризировать украинскую аутентичную музыку.

Принципиально новой будет и форма художественного проекта «Наше Рождество» – своеобразный ежегодный фестиваль, который будет состоять из главного рождественского шоу и ряда сольных концертов участников данного шоу.

Нынешний фестиваль будет длиться два дня – 10 и 11 января в киевском Дворце спорта. Телевизионная версия фестиваля «Наше Рождество» будет транслироваться на канале «1+1» 13 января в 14.00.

10 января состоятся сразу два уникальных сольных концерта: Тараса ЧУБАЯ и группы «Плач Єремії» при участии «Пиккардийской терции» и оркестра «Виртуозы Львова» (первое отделение), а также мировой звезды, легендарного гитариста Ал Ди МЕОЛИ при участии известного украинского бандуриста Романа ГРЫНЬКИВА (второе отделение).

11 января пройдет рождественское музыкально-театрализованное шоу на льду с общей сюжетной канвой. Сценография действа воспроизводит украинский вертеп по древним канонам с использованием самых современных сценических технологий. Ведущие шоу – Ангел (Сашко ПОЛОЖИНСКИЙ) и Черт (Остап СТУПКА). В шоу будут принимать участие известные музыканты, имеющие на сегодня в своем репертуаре рождественский музыкальный материал, – Ал Ди МЕОЛА и Р.ГРЫНЬКИВА, Александр ПОНОМАРЕВ, Олег СКРИПКА, Т.ЧУБАЙ, группы «Плач Єремії» «Пиккардийская терция», «Мертвий півень», «Тартак», «Мандри», хоры «Дударик» и «Щедрик». В шоу также примут участие артисты цирка «Кобзов», фигуристы под руководством заслуженного тренера Украины Галины ГРЖИБОВСКОЙ-КУХАР и балет «А6».

Режиссеры-постановщики – Михаил КРУПИЕВСКИЙ и Дарья ДЕЙНИЧЕНКО, автор сценария – украинский писатель Александр ИРВАНЕЦ.

Организаторы художественного проекта «Наше Рождество» – компания «Фильм Плюс продакшн», продюсер – М.КРУПИЕВСКИЙ и музыкальный продюсер – Т.ЧУБАЙ.

Сегодня в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция организаторов художественного проекта «Наше Рождество». Участники: М.КРУПИЕВСКИЙ, Т.ЧУБАЙ и Р.ГРЫНЬКИВ (Крещатик, 4, конференц-зал). Необходима аккредитация. Телефоны: 490-70-96, 490-01-01.