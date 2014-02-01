За сутки спасатели освободили из снежных заносов 374 автомобили
09:58, 01 февраля 2014Общество
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В течение суток спасателями ГСЧС Украины и работниками Укравтодора ликвидированы три пробки и освобождены из снежных заносов 374 автомобиля, в которых находилось 1 тыс. 85 человек.
Много машин остаются в снежном плену / Думская
Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в частности, в Николаевской области из заносов освобождено 227 автомобилей и 715 человек; в Донецкой - 49 автомобилей и 112 человек; во Львовской области освобождено 98 автомобилей и 258 человек.
По состоянию на 7:00 утра 1 февраля, движение автотранспорта на дорогах Украины возобновлено. При этом остается усложненным движение в Николаевской, Донецкой, Запорожской и Львовской областях.
К работам по расчистке дорог в указанных областях привлечено 212 ед. техники и 400 человек, в том числе от ГСЧС Украины 84 ед. техники и 226 человек личного состава.
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