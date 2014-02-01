За сутки спасатели освободили из снежных заносов 374 автомобили

Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в частности, в Николаевской области из заносов освобождено 227 автомобилей и 715 человек; в Донецкой - 49 автомобилей и 112 человек; во Львовской области освобождено 98 автомобилей и 258 человек.

По состоянию на 7:00 утра 1 февраля, движение автотранспорта на дорогах Украины возобновлено. При этом остается усложненным движение в Николаевской, Донецкой, Запорожской и Львовской областях.

К работам по расчистке дорог в указанных областях привлечено 212 ед. техники и 400 человек, в том числе от ГСЧС Украины 84 ед. техники и 226 человек личного состава.