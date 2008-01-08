Западные украинцы рвутся на контрактную службу в армию

Количество желающих служить в вооруженных силах по контракту на Западе Украины превысило любые ожидания. Военные объясняют такую активность набором в миротворческие батальоны, который проводит Западное оперативное командование.

На четверть Западное оперативное командование превысило показатель планового набора на контрактную службу. Наибольшее количество желающих набралось в Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях. Как объяснил в интервью „Немецкой волне” руководитель пресс-центра ЗОК полковник Александр Поронюк, именно из военных западного оперативного командования обычно формируют миротворческие батальоны, в которых военным неплохо платят: „На Западной Украине есть много депрессивных районов, нет больших производств, зато стоят военные части, где может быть стабильный доход, это один из моментов, который побуждает людей идти на службу”, заметил Поронюк. Нередко контракты заключают и женщины, обычно жены военных. В то же время, полковник убежден, что на государственном уровне недостаточно пропагандируют военную службу по контракту. Более того, нет полной информации о военных частях, которым нужны контрактники.