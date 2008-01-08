Как стать гражданином ЕС за 70 тысяч евро?

Полиция Латвии раскрыла преступную группу, состоявшую из государственных чиновников и торговавшую латвийскими паспортами. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Telegraf.by, по подозрению в изготовлении и продаже паспортов граждан ЕС задержаны 19 сотрудников Управления гражданства и иммиграции страны.

Основными покупателями нелегальных паспортов были белорусы, а также русские и украинцы. По словам представителей латвийской полиции безопасности, документы не были обычной подделкой – их обладатели вносились во все регистры и электронные системы страны, и таким образом они становились полноправными гражданами ЕС.

В полиции подчеркнули, что все лица, незаконно приобретшие латвийские паспорта, уже установлены, однако в интересах следствия их имена пока не разглашаются. Всего за время деятельности преступной группы в 2004-2005 годах нелегально было выдано более 100 паспортов, при этом цена за каждый из них колебалась от 70 до 100 тысяч евро.