68-летний «золотой соловей» Чехии впервые женился (фото)
21:07, 08 января 2008Общество
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Супруга ждет второго ребенка
Популярнейший чешский певец Карел ГОТТ впервые официально женился в 68 лет. Об этом сообщает Чешское информагентство ČTK.
|Фото ČTK/Bison&Rose
К.ГОТТ решил жениться на своей давней подруге Иване МАХАЧКОВОЙ, которая младше его на 36 лет. Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе (США).
Чешский "золотой соловей" подтвердил журналистам, что его супруга ждет второго ребенка. 20 месяцев назад И.МАХАЧКОВА родила К.ГОТТУ первую дочь - Шарлотту.
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