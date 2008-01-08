68-летний «золотой соловей» Чехии впервые женился (фото)

Популярнейший чешский певец Карел ГОТТ впервые официально женился в 68 лет. Об этом сообщает Чешское информагентство ČTK.

К.ГОТТ решил жениться на своей давней подруге Иване МАХАЧКОВОЙ, которая младше его на 36 лет. Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе (США).

Чешский "золотой соловей" подтвердил журналистам, что его супруга ждет второго ребенка. 20 месяцев назад И.МАХАЧКОВА родила К.ГОТТУ первую дочь - Шарлотту.