МВД Украины пока не выдаст России оппозиционера Гангана

В Министерстве внутренних дел обещают соблюдать международные стандарты в деле российского оппозиционера Михаила ГАНГАНА, который просил предоставить политическое убежище в Украине.

Об этом говорится в комментарии советника министра внутренних дел Украины Екатерины ЛЕВЧЕНКО, переданном УНИАН Департаментом связей с общественностью МВД Украины.

В ДОС напомнили, что 31 декабря 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали гражданина Российской Федерации М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Е.ЛЕВЧЕНКО напомнила, что Украина связана с Российской Федерацией соглашениями, в соответствии с которыми должна реагировать на требования в отношении задержания лиц, которые находятся в международном розыске. Именно поэтому было произведено задержание М.ГАНГАНА.

“Однако, - отметила Е.ЛЕВЧЕНКО, - в этой ситуации возникла юридическая и политическая коллизия: Михаил ГАНГАН обратился к Украине с заявлением о предоставлении ему статуса беженца, ссылаясь на политические преследования в РФ, которые, по его показаниям, имели место в отношении него как одного из активистов и организаторов “Марша Несогласных”. Его пребывание в статусе искателя убежища подтверждается документами Регионального представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. В соответствии с международными документами, лицо, которое находится в процедуре предоставления статуса беженца, нельзя выдавать стране его происхождения”.

По словам советника министра внутренних дел, сейчас МВД Украины ожидает решения апелляционного суда, в который подал документы адвокат М.ГАНГАНА, обжалуя решение суда первой инстанции относительно незаконности задержания, и будет действовать в соответствии с этим вердиктом.

Е.ЛЕВЧЕНКО сообщила, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что пребывание М.ГАНГАНА в процедуре предоставления статуса беженца делает сейчас его экстрадицию в страну происхождения невозможной. В противном случае подобные действия Украины нарушат международные обязательства государства по соблюдению и защите прав искателей убежища и беженцев.

Как сообщал УНИАН, по информации Винницкой правозащитной группы, 21-летний член запрещенной в России Национал-большевицкой партии (НБП) Михаил ГАНГАН “является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режиму власти, возглавляемой Владимиром ПУТИНЫМ. За организацию и активное участие в акциях гражданского неповиновения его неоднократно повергали репрессиям в виде привлечения к ответственности по сфабрикованным делам об административных правонарушениях, а в 2006 году М.ГАНГАН в ходе известного в России «Дела тридцати девяти» был осужден к трем годам лишения свободы условно за участие в акции протеста в Приемной Президента РФ”.

Винницкая правозащитная группа призвала соответствующие органы власти отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца.