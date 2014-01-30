На Донбассе гаишники доставляют еду турецким водителям, чьи грузовики застряли на трассе

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Донецкой области, водители из Турции везли груз в г. Мариуполь, и вынужденная остановка пяти длинномеров случилась на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Новоазовском районе возле села Самсоново.

Из-за снежного перемета грузовики не смогли продолжить движение, водители приняли решение остановиться и ждать, когда дорогу расчистят.

Обнаружили стоящие длинномеры сотрудники ГАИ Новоазовского района, когда объезжали автодороги района для выявления тех автомобилей и водителей, которые попали в снежные ловушки. В данном случае подъехать к самим грузовикам не представилось возможным, и сотрудники ГАИ несколько сотен метров пробирались пешком к замерзающим водителям.

В сообщении отметили, что вот уже сутки (29-30 января) каждые 2-3 часа сотрудники ГАИ приходят к водителям, чтобы узнать, как они себя чувствуют, приносят продукты, чай, теплые вещи. Оставлять свой транспорт с грузом турецкие водители категорически отказываются, не глушат двигатели, работающие на дизельном топливе. У водителей уже есть договоренность с ГАИ, что в случае необходимости милиционеры доставят топливо.