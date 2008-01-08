Валовые международные резервы НБУ уменьшились на 0,9%

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в декабре 2007 года уменьшились на 0,9%, или на 305,95 млн. долл. - до 32 млрд 462,12 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

По информации НБУ, по итогам декабря в структуре резервов монетарное золото составило 490,09 млн. долл.; наличная иностранная валюта - 15,05 млн. долл.; другие резервы в свободно конвертируемой валюте - 16 млрд. 644,21 млн. долл.; авуары в СПЗ и резервная позиция в МВФ - 2,82 млн. долл., ценные бумаги - 15 млрд. 309,81 млн. грн.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за декабрь составил 16 млрд. 285,3 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке Украины за декабрь составило 176,4 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам декабря составил 6 млрд. 992,3 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения - 2 млрд. 994,6 млн. долл., объем валюты, проданной населению - 3 млрд. 997,7 млн. долл.

Вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) выросли за прошлый месяц на 484,7 млн. долл. и на 29 декабря 2007 года составили 12 млрд 590,3 млн. долл.