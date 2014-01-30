На Одесчине спасатели уже сутки не могут пробиться к застрявшим на трассе автомобилистам
Уже сутки прошли с тех пор, как на автодороге между Рени и Измаилом застряли в снежных заносах десятки автомобилей. Спасательная техника до них так и не добралась – сама застряла по дороге.
Как рассказал корреспондентам сайта Думская один из "пленников" Игорь Юдов, ночевать людям пришлось в своих машинах с включенными двигателями.
«Сейчас все-таки придется сходить в село купить еды и питья», — говорит Игорь. Ближайшее село расположено в двух сотнях метров от пробки.
С утра на горизонте появились два трактора, однако техника остановилась в двух километрах от пробки и замерла.
«Потом один трактор исчез, а второй стоит в кювете. В ГСЧС сказали, что на помощь послали еще один, более мощный трактор, вот ждем его», — добавляет Игорь.
Одно радует, говорит он, — снегопад, который шел целых шесть суток, наконец прекратился.
Тем временем в облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уверяют, что дорога Рени-Измаил, по данным облавтодора, не перекрыта.
У главы Ренийской РГА Александра Сошенко информация другая: «Мы пробиваемся к людям. Сейчас на трассе работает пять единиц тяжелой техники. Работа очень сложная, так как в некоторых местах высота снега достигает 5 метров».