Тимошенко назначила для Буряка четырех заместителей

Кабинет Министров Украины назначил четырех заместителей председателя Государственной налоговой администрации Украины.

Как сообщается в газете «Урядовый курьер» от 5 января, первым заместителем главы ГНАУ – начальником налоговой милиции назначен Владислав БУХАРЕВ, первым заместителем главы ГНАУ – Анатолий ДАНИЛЕНКО, заместителями - Василий ГУРЕНКО и Наталия РУБАН.

Вместе с тем Кабмин уволил Валерия КОРЯЧКИНА с должности первого заместителя главы ГНАУ – начальника налоговой милиции, Н.РУБАН по ее заявлению с должности первого заместителя ГлавКРУ, Леонида БОЕНКО по собственному желанию с должности заместителя главы ГНАУ.