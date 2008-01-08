Тимошенко назначила для Буряка четырех заместителей
16:32, 08 января 2008Общество
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Сообщение в «Урядовом курьере»
Кабинет Министров Украины назначил четырех заместителей председателя Государственной налоговой администрации Украины.
Как сообщается в газете «Урядовый курьер» от 5 января, первым заместителем главы ГНАУ – начальником налоговой милиции назначен Владислав БУХАРЕВ, первым заместителем главы ГНАУ – Анатолий ДАНИЛЕНКО, заместителями - Василий ГУРЕНКО и Наталия РУБАН.
Вместе с тем Кабмин уволил Валерия КОРЯЧКИНА с должности первого заместителя главы ГНАУ – начальника налоговой милиции, Н.РУБАН по ее заявлению с должности первого заместителя ГлавКРУ, Леонида БОЕНКО по собственному желанию с должности заместителя главы ГНАУ.
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