В Феодосии ротвейлер загрыз свою хозяйку

В Феодосии (Крым) ротвейлер загрыз женщину.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, инцидент произошел на днях в частном домовладении.

Вернувшийся с работы хозяин дома увидел изуродованную без признаков жизни супругу (женщина была с многочисленными рваными ранами на теле, также у нее была обширная скальпированная рана головы) и разъяренное животное. Мужчина попросил соседку вызвать милицию и до прибытия правоохранителей удерживал пса.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, сразу не смогла попасть в дом, так как свирепый пес не пускал посторонних. Сотрудники милиции были вынуждены применить табельное оружие. Получив согласие хозяина домовладения, милиционеры застрелили «ротвейлера-убийцу», - говорится в сообщении крымской милиции.

Как выяснилось, бездомного пса семья приютила в июле прошлого года, и до трагического происшествия животное не проявляло агрессии. «Что послужило причиной нападения собаки на хозяйку установить невозможно, так как непосредственных свидетелей происшедшего нет», - отмечают в ГУ МВД.

В настоящее время по данному факту проводится дальнейшая проверка. Причина смерти жительницы Феодосии (1962 года рождения) будет установлена после получения заключения судебных медиков.