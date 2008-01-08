Тимошенко: деньги на безопасность шахтеров выводились в оффшоры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ подготовить предложения по проведению комплексной проверки угольной отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания по вопросам подведения итогов работы временной рабочей комиссии по решению проблемных вопросов пострадавших и семей погибших шахтеров на шахте им. Засядько, а также правительственной комиссии по расследованию причин аварии.

«Я хочу посмотреть, по каким ценам в течение последних пяти лет закупались материально-технические ресурсы, каким был финансовый баланс шахт, что было с заработной платой и ценой на уголь в сравнении с мировыми ценами. Я хочу увидеть полностью всю картину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, необходимо проверить целевое использование средств, выделяемых на поддержку угольной отрасли из государственного бюджета, а также средств, полученных в результате реализации продукции.

Глава правительства поручила провести комплексную проверку таким ведомствам как КРУ, Счетная палата, Министерство финансов, а также Министерство угольной промышленности. Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала необходимость такой проверки наличием у нее «чрезвычайно плохих сигналов» о продаже угля не по рыночной стоимости, о перераспределении прибыли в пользу металлургических предприятий, а также о закупке материально-технических ресурсов для угледобывающих предприятий по ценам, «в пять раз превышающих мировой уровень».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила о том, что располагает информацией о нецелевом использовании средств, выделяемых из государственного бюджета на закрытие шахт. «Эти средства практически использовались не по назначению, просто отмывались нагло, и не стыдно было эти деньги, которые шли, в том числе, и на повышение безопасности труда шахтеров, уводить в оффшорные зоны», - пояснила она.

Глава правительства поручила А.ТУРЧИНОВУ подготовить программу комплексной и глубокой проверки всей угольной отрасли страны.