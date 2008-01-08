На праздники в Киеве возросло количество бытовых убийств

В новогодние и рождественские праздники в Киеве возросло количество убийств на бытовой почве.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в г.Киеве.

Согласно сообщению, в новогодние и рождественские праздники в Киеве милицией зарегистрировано в несколько раз меньше количество краж и грабежей, чем в обычные дни, однако на ряду с этим в несколько раз увеличилось число убийств на бытовой почве: 3 убийства и 6 фактов причинения телесных повреждений, совершенных, как правило, в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ЦОС, за прошедшую неделю в столице в течение суток совершалось до 15 грабежей и около 50 краж, тогда как в иные дни милиция фиксирует десятки такого рода преступлений.

Также в милицейском главке отметили двоекратное снижение с начала месяца количества ДТП на столичных автомагистралях.