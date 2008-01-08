Тимошенко накажет тех, кто химичил с зарплатами на шахте Засядько

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на проведении расследования фактов нарушения трудового законодательства на арендном предприятии «Шахта им. Засядько» при начислении зарплат шахтерам на основе заниженной минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания по вопросам подведения итогов работы временной рабочей комиссии по решению проблемных вопросов пострадавших и семей погибших шахтеров на шахте им. Засядько, а также правительственной комиссии по расследованию причин аварии.

«Мы должны проанализировать сам факт такого нарушения, и чтобы буквально вы взяли три дня и подготовили справу для правительства, какая ответственность и кто должен нести ответственность за то, что шахтерам рентабельной шахты начисляются заработные платы на основе заниженной минимальной заработной платы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр потребовала привлечения виновных к ответственности «самым радикальным образом».

«Мы будем принимать решения и обращаться во все необходимые государственные органы, чтобы привлечь к ответственности тех людей, которые нарушали трудовое законодательство», - подчеркнула она.