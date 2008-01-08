Госпромнадзор советует Тимошенко продать шахту им.Засядько

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госпромнадзор) считает целесообразным пересмотреть договор с арендаторами предприятия «Шахта им. А.Засядько».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Госпромнадзора Сергей СТОРЧАК сегодня во время совещания у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам подведения итогов работы временной рабочей комиссии по решению проблемных вопросов пострадавших и семей погибших шахтеров на шахте им.Засядько, а также правительственной комиссии по расследованию причин аварии на этой шахте.

«Арендная форма собственности не обеспечивает надлежащего уровня промышленной безопасности и проведения горных работ», - сказал С.СТОРЧАК.

По его словам, Госпромнадзор предлагает включить в акт правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте им.Засядько поручение Фонду государственного имущества совместно с Министерством юстиции и Министерством угольной промышленности пересмотреть договор аренды для обеспечения промышленной безопасности.

С.СТОРЧАК отметил позитивные изменения в сфере повышения безопасности труда на угледобывающих предприятиях, переданных в частную собственность.

«У нас действительно есть позитивные примеры, когда после прихода на шахты частного собственника картина по промышленной безопасности радикально меняется. Это предприятия «Павлоградуголь», «Краснодонуголь», «Арселор Миттал» и Николаевский глиноземный завод», - пояснил С.СТОРЧАК.

Глава Госпромнадзора уточнил, что на шахте им. Засядько с 3 января 2008 года введен особый режим государственного надзора. «Это обусловлено тем, что мы не уверены в том, что такие ситуации не повторятся», - отметил С.СТОРЧАК.

Он сообщил, что очередное заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварий на шахте им. Засядько состоится 11 января. По словам С.СТОРЧАКА, на этом заседании планируется рассмотреть окончательный вариант акта о причинах аварии.