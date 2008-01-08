Погода на 9-18 января

Завтра в Украине местами ожидается небольшой снег, лишь в восточной части без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах кое-где гололедица, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза; в восточных областях ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза; в западных областях, Крыму и на юге Одесской области ночью 4-9° мороза, днем около 0° (на Южном побережье Крыма ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла).

10-11 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь 11 января ночью в северных областях, а днем в восточной части небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, в западных и северных областях 4-9° мороза, днем 0-5° мороза, на крайнем юге и западе местами 1-3° тепла; в восточной части и Приазовье ночью 13-18° мороза, местами 20°, днем 6-11° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

12-13 января - без существенных осадков, только в западной части небольшой снег. Температура ночью 3-9° мороза (на Южном побережье Крыма около 0°), днем от 3° мороза до 2° тепла, в Одесской области, в Крыму и Закарпатье 1-6° тепла; в восточных областях ночью 10-16° мороза (12 января в Луганской области до 19° мороза), днем 1-6° мороза.

14-18 января - преимущественно без осадков, только в западной части, а 15-16 января на большей части Украины небольшой снег. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и в Закарпатье 1-6° тепла; в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области в среду местами ожидается небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 3-5° мороза; по области ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

10-11 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью 11 января небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

12-13 января - без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.