Израиль хочет отобрать у Украины ”туристическую жемчужину”

Канцелярия премьер-министра Израиля Эхуда ОЛЬМЕРТА прилагает усилия для переноса могилы уманского праведника Нахмана в Ерусалим, сообщает «Немецкая волна».

В случае достижения компромисса израильтяне готовы предложить украинской стороне высокую финансовую компенсацию.

В конце декабря делегация МИД Израиля во главе с заместителем гендиректора ведомства Пинхасом АВИВИ посетила Умань и Киев. Украинская сторона сообщила, что захоронение хасидского праведника будет признано частицей национально-культурного наследия. В то же время канцелярия Э.ОЛЬМЕРТА имеет свое мнение. Советник премьера Ави ВИДЕРМАН на днях обратился к духовным лидерам брацлавской общины. В брацлавском движении в вопросе о переносе могилы Нахмана из Умани продолжаются споры, впрочем, большинство хасидов выступают против этой инициативы.

Как отмечает советник по вопросам религии Сиван РАХАВ-МЕИР, „украинцы не хотят терять такую важную туристическую „жемчужину”. Поэтому в Израиле отдают себе отчет в том, что придется выплатить компенсацию”.

В канцелярии Э.ОЛЬМЕРТА надеются привлечь к этой инициативе филантропов. Если же таких не найдется, компенсация Украине может быть выплачена за средства госбюджета, отмечает «Немецкая волна».