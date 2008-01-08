Вступление Украины в ВТО может попасть на рассмотрение уже через месяц
12:06, 08 января 2008Общество
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Последнее требование "в стадии урегулирования"
Заседание Генерального совета Всемирной торговой организации пройдет в Женеве 7-8 февраля.
Об этом УНИАН сообщили в центральном офисе ВТО.
Напомним, в случае принятия отчета Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО до 7 февраля, вопрос вступления Украины в ВТО может быть рассмотрен на этом заседании.
Справка УНИАН. Европейский союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в ВТО. Для того, чтобы стать 152-м членом этой всемирной организации, Киеву необходимо выполнить требование Брюсселя относительно пересмотра механизма регуляции экспортной пошлины. На сегодняшний день вопрос находится в стадии урегулирования.
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