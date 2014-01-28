Сегодня Украину с неба осенят крестом и чудотворными иконами

Архиереи Украинской Православной Церкви, монахи и... почитаемые в народе святыни нашей земли — чудотворные иконы Божьей Матери и ковчег с мощами святых — облетают Украину, совершая в небе над ней крестное знамение. Во время полета совершается молитва о мире в Украине.

На проведение воздушного крестного хода дал благословение Блаженнейший Митрополит Владимир. На борту самолета находятся наместник Святой Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир, наместник Киевского Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан, наместник Киевского Рождества Богородицы Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон) и братия Почаевской Лавры.

Среди святынь, которыми осеняют сегодня Украину, — чудотворная Почаевская икона Богородицы, чудотворный образ Божьей Матери «Призри на смирение», Изюмская Пещанская и Десятинная иконы Пресвятой Девы, а также ковчег с мощами святых из Почаевской Лавры.

Перед началом крестного «лёта» утром 28 января в Киевском Десятинном монастыре была совершена Божественная литургия.

После вылета из Киева самолет со святынями несколько раз облетит столицу Украины, после чего совершит такой маршрут: Луганск — Ужгород — Симферополь — Харьков. Совершив таким образом крестное знамение над Украиной, крестный ход со святынями вернется в Киев.

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