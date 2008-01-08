Решение об аренде центральной площади Днепропетровска оказалось подделкой

Прокуратура Днепропетровска в декабре возбудила уголовное дело по факту подделки решения Днепропетровского горсовета о передаче в аренду частной фирме центральной площади областного центра.

Как сообщил УНИАН прокурор Днепропетровска Сергей КАПУСТЯН, уголовное дело возбуждено по ч.1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов и использование таких документов).

По словам прокурора, документы сессии Днепропетровского горсовета от 19 сентября 2007 г. о выделении в аренду под застройку частной фирме центральной площади города переданы на экспертизу. На данном этапе расследованием уголовного дела занимается следственный отдел Днепропетровского городского управления милиции, который должен установить круг лиц, подозреваемых в причастности к подделке решения сессии горсовета.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2007 г. городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО заявил во время внеочередной сессии горсовета о подделке документов о выделении в аренду под застройку частной фирме “ИКП Киев-1” 36 земельных участков в центре города, в частности, главной площади областного центра.