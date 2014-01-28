В Сумской области из-за морозов отменили занятия в младших классах

Об этом УНИАН сообщили в управлении образования и науки Сумской облгосадминистрации.

«В связи со значительным похолоданием властью Конотопского, Лебединского, Середино-Будского районов и городов Конотоп, Шостка и Лебедин было принято решение о временном прекращении учебного процесса для учащихся 1-4 классов», - отмечается в сообщении.

Начальник управления образования и науки ОГА Инесса Песоцкая подчеркнула, что руководители на местах руководствуются государственными санитарными правилами, которые регулируют порядок посещения учебных заведений при пониженном температурном режиме.

Читайте такжеВ половине районов Луганщины закрыли школы из-за морозов«Такая ситуация для педагогов не новая. При любых обстоятельствах учебный процесс продолжается. Заранее были разработаны учебные планы для индивидуальных занятий школьников дома», - отметила Песоцкая.

Она также обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без контроля дома или на улице.

«Наша общая ответственность - безопасность детей, в частности, в условиях нарушения общественного спокойствия, сохранение их жизни и здоровья», - отметила руководитель управления.

Она заверила, что все запланированные педагогами учебные и воспитательные меры будут обязательно проведены.

Справка УНИАН. Согласно Государственных санитарных правил и норм обустройства, содержания общеобразовательных учебных заведений, по решению местных органов исполнительной власти, учебно-воспитательный процесс временно прекращается: для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха -20 градусов, скорости ветра более 5 м/с и влажности воздуха выше 80%, а для учащихся 5-11 классов при температуре воздуха -24 градуса.