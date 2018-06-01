Правительство Тимошенко съест инфляция?

Многие украинские политики сейчас усиленно размышляют о возможных причинах и вероятных датах отставки премьер-министра Юлии Тимошенко. Причем, подобные мысли гложут не только противников леди Ю., - пытаются предугадать ход развития событий в ближайшем будущем наверняка также ее соратники и она сама.

Надо сказать, что оппоненты Юлии Владимировны, похоже, уже придумали, на какого конька им ставить. Ожидаемая значительная инфляция в 2008 году – вот та карта, которую непременно будут разыгрывать «регионалы» и другие недоброжелатели нового правительства. Как только инфляция достигнет 10% с начала года, Тимошенко сама уйдет с поста премьера – такое категорическое мнение, к примеру, высказал на прошлой неделе в эфире «5 канала» политолог Виктор Небоженко.

Идея, в принципе, понятна. Они (БЮТ и НУ-НС) нас ругали за высокую инфляцию в 2007 году - будут рассказывать парламентарии из Партии регионов и КПУ - а посмотрите, какой рост цен при их власти! Однако господин Небоженко, думается, обозначил недостаточно высокую инфляционную планку, преодоление которой станет угрозой для правительства Тимошенко.

Дело в том, что когда он озвучивал свой прогноз, еще не были известны данные об инфляции за декабрь и весь 2007 год. В конце же прошлой недели соответствующие сведения были обнародованы Госкомстатом. Они оказались даже хуже, чем предполагали критики правительства Януковича. Инфляция в декабре составила 2,1%, а с начала прошлого года потребительские цены в Украине выросли на 16,6%.

О том, что новому правительству в наследство досталась беспрецедентная инфляция, уже поспешила заявить Юлия Тимошенко, округлив упомянутый процент до 17%. Конечно же, по сравнению с таким показателем, инфляция в каких-то 10% уже не видится крайне высокой. Другое дело, если 10%-ый рост потребительских цен случится по итогам не десяти или одиннадцати месяцев (тем более – за весь 2008 год), а, представим, всего за четыре месяца – январь-апрель. Ведь в этом случае годовая инфляция – к апрелю 2007 года – будет равняться почти 27%!..

А такое, к сожалению, вполне возможно. Начиная с сентября прошлого года, месячная инфляция не была ниже декабрьских 2,1%. И если предположить, что в первые четыре-пять месяцев 2008 года рост потребительских цен окажется на уровне декабря прошлого года, то инфляция в январе-апреле составит 8,7%, а в январе-мае – 11,0%. Предпосылки же для подобного инфляционного сценария имеются весьма веские.

Во-первых, с января очень сильно – на 38% - выросла цена на импортный газ (со 130 долл. до 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.). К тому же, если верить синоптикам, январь и февраль в этом году будут весьма холодными, а значит, расход природного газа на отопление превысит соответствующие размеры прошлого года.

Во-вторых, все новые рекорды бьют мировые цены на нефть. На прошлой неделе стоимость барреля превысила психологическую отметку в $100, и не исключается дальнейшее подорожание черного золота. Эти процессы скрупулезно отслеживает Россия и регулярно повышает экспортную пошлину на свою нефть. Поэтому нефтепродукты в Украине и дорожают быстрыми темпами в последнее время. А к весенней посевной следует ожидать еще и дополнительного (традиционного) роста цен на бензин и дизельное топливо.

В-третьих, уже с января значительно увеличатся заработные платы, пенсии, стипендии и многочисленные социальные пособия. Что также найдет соответствующее отражение в ценовой динамике – как в связи с повышением потребительского спроса, так и в виду роста себестоимости производства товаров из-за увеличения фонда оплаты труда и пропорциональных отчислений в социальные фонды.

В-четвертых, в ближайшее время следует ожидать старта выплат компенсаций по обесцененным вкладам Сбербанка СССР. На данные цели в госбюджете-2008 предусмотрена огромная сумма – 20 млрд. грн. Ожидать, что многие украинцы соблазнятся на предложенные депозитные ставки («Ощадбанк» обещает 13% в гривне и 9% в долларах) при нынешней инфляции не стоит. Большинство возьмет наличными, и инфляционное давление увеличится еще больше.

Кроме вышеприведенных есть еще инерционный, психологический, политический и другие факторы, подогревающие инфляцию в 2008 году.

Естественно, правительство прекрасно осознает всю опасность ситуации и попытается найти вместе с Нацбанком способы обуздания инфляции. Принятое в конце декабря решение НБУ о повышении учетной ставки с 8% до 10% - один из шагов в данном направлении. Поскольку, чем выше будут депозитные ставки, тем больше денег пойдет в банки, а не в магазины. Увеличение же кредитных ставок приведет к снижению потребительского спроса.

Еще один антиинфляционный метод, о возможности применения которого новым правительством говорят многие эксперты – это ревальвация гривны. По некоторым оценкам, 5%-ое укрепление гривны в апреле 2005 года привело к снижению годовой инфляции на 1-2 процентных пункта (инфляция в 2005 году – 10,3% - наименьшая за последние четыре года). Однако ревальвация повлечет за собой и неприятности для экономики – в виде ускорения роста негативного сальдо внешней торговли.

Объективности ради требуется признать, что столь высокий рост потребительских цен в 2007 году произошел в значительной мере по независящим от прошлого Кабмина обстоятельствам. Это, опять таки, большие темпы роста мировых цен на энергоносители – данный инфляционный рычаг мощно действовал и в 2006, и в 2005, и в 2004 годах. Особенно же сильно повлияла на рост инфляции в прошлом году весенняя засуха.

Но действия бывшего правительства в таких условиях были бездарными. Минэкономики сначала усердно убеждало народ, что инфляция не превысит заложенных в бюджете 7,5%. Затем Кинах и Азаров уверяли, что она не достигнет по году 10%, потом 12%. Для всех очевидным было и административное давление правительства Януковича на предпринимателей – с целью сдерживания цен хотя бы до выборов. Все это не преминула поднять на флаг критики тогдашняя оппозиция.

Правильней было признать надвигающуюся инфляционную бурю и, главное, предпринять адекватные меры – найти способы повышения социальных гарантий для наиболее незащищенных слоев населения (в первую очередь, пенсионеров).

Последнюю из названных ошибок предшественников правительство Юлии Тимошенко повторять, похоже, не намерено. В 2008 году планируется повышение номинальных зарплат и пенсий на 30-40%, что перекроет инфляцию и в 15%, и даже в 20%. Рассчитывать же на ощутимое укрощение инфляции до августа-сентября, когда возможны дефляционные процессы в случае не повторения ситуации с неурожаем, вряд ли оправданно.

Анализ инфляционных процессов в 2007 году показывает, что на нынешний год имеется большой «резерв» для дальнейшего роста цен. Вот таким образом выглядит десятка позиций потребительской корзины по наибольшему подорожанию за прошлый год:

№ Наименование товара, услуги Индекс цен к декабрю 2006 года (%) 1 Подсолнечное масло 170,4 2 Фрукты 160,3 3 Яйца 154,4 4 Молоко 144,7 5 Масло 142,6 6 Сыр и творог 139,8 7 Мука 136,9 8 Топливо и масла 136,2 9 Овощи, включая картофель 135,4 10 Квартирная плата 123,1

Конечно, какой-то рост цен (тарифов) продолжится и по указанным в таблице позициям. Так, яйца, овощи и фрукты в первые дни января уже подорожали. Однако могут «наверстать упущенное» и другие товары, к примеру: хлеб (в прошлом году он подорожал на 18,0%), мясо и мясопродукты (13,9%), рыба и рыбопродукты (9,3%), сахар (1,2%), алкогольные напитки и табачные изделия (9,5%), другие продукты питания. Также, вне всякого сомнения, продолжится рост тарифов на ЖКУ, вырастет цена нефтепродуктов, еще больше подорожают транспортные услуги и т.д.

Нельзя не учитывать еще и тот факт, что в 2007 году индекс цен производителей намного обогнал индекс потребительских цен. Если инфляция составила 16,6%, то цены производителей поднялись на 23,3%. А это заложенная на будущее прибавка в росте потребительских цен.

Таким образом, правительству Юлии Тимошенко и вправду придется несладко с инфляцией в нынешнем году. Предусмотренный в госбюджете-2008 параметр годовой инфляции в 9,6% представляется чересчур оптимистичным. Надо полагать, в переделанном в феврале-марте законе о госбюджете данный показатель будет пересмотрен в сторону увеличения.

И если рост потребительских цен окажется в конце этого года, пусть, и не намного меньшим чем в 2007, но при этом Кабмин обеспечит обещанное существенное повышение зарплат, пенсий и выплатит по 1 тыс. грн. вкладчикам «Сбербанка», то у Юлии Тимошенко лишь увеличится электоральный рейтинг. В случае же сохранения в первые четыре-пять месяцев 2008 года столь высокой инфляции как в конце прошлого года, в парламенте действительно может найтись количество депутатов, достаточное для результативного голосования за отставку теперешнего правительства. Отчего положение дел с инфляцией в стране, впрочем, нисколько не улучшится – это, как минимум…

Юрий Глухов