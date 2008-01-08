Черновецкий потратит 34 миллиона на жилье для человекообразных
11:24, 08 января 2008Общество
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Планы КГГА в отношении зоопарка
В этом году в Киевском зоопарке планируют построить новый павильон для человекообразных обезьян, в частности, горилл и шимпанзе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на реализацию этого проекта и реконструкцию павильона «Тропические медведи» проектом Программы социально-экономического развития Киева на 2008 г. предусматривается выделить свыше 34 млн. грн.
В КГГА отмечают, что в прошлом году на объектах зоопарка произведен капитальный ремонт на сумму 1 млн. 340 тыс. грн.
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