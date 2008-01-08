Три человека погибли в ДЭУ-Ланосе под Киевом
09:42, 08 января 2008Общество
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Всего за сутки зарегистрировано 95 ДТП
7 января в 23.55 на автотрассе между селами Лютеж и Козаровичи Вышгородского района Киевской области легковой автомобиль “ДЕУ Ланос” столкнулся с деревом, вследствие чего три человека погибли и один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в районную больницу.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевский области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8 человек и 142 - травмированы.
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