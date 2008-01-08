Три человека погибли в ДЭУ-Ланосе под Киевом

7 января в 23.55 на автотрассе между селами Лютеж и Козаровичи Вышгородского района Киевской области легковой автомобиль “ДЕУ Ланос” столкнулся с деревом, вследствие чего три человека погибли и один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевский области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8 человек и 142 - травмированы.