Впервые в истории отменили церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус»

Вместо праздничного банкета и красочного шоу – заявление для прессы, стол с микрофонами и минеральной водой. Оргкомитет второй по престижности после Оскара премии был вынужден пойти на такой шаг из-за забастовки сценаристов. Голливудские актеры решили поддержать коллег по цеху и несколько дней назад заявили, что не придут на вручение «Золотых глобусов». На бойкот решились ведущие церемонии и номинанты. Среди них такие звезды кино, как Джордж Клуни, Джони Депп, Кэйт Бланшетт и Анджелина Джоли. Без них "Золотой глобус" стал неинтересен телевизионным каналам, которые даже пригрозили отменить трансляцию награждения, передает Би-би-си. Впрочем, как говорится на официальном сайте «Глобуса» у зрителей будет возможность узнать о лауреатах в прямом эфире. Телеканал Эн-Би-Си все-таки покажет часовую пресс-конференцию. Правда, в Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая является учредителем премии, не скрывают своего разочарования. Ведь нынешняя церемония вручения наград юбилейная – 65 по счету.

Обладатели «Золотых глобусов» станут известны 13 января. Стоит отметить, что очень часто лауреаты этой премии затем получают и высшую кинонаграду США - Оскар.

Эхо Москвы