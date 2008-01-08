150 лыжников шесть часов висели над турбазой на Львовщине

В понедельник в 12.45 в Сколевском районе Львовской области на турбазе "Захар Беркут" при подъеме лыжников на гору Высокий Верх сломалась канатно-кресельная дорога (по предварительным данным, вышел из строя вал редуктора лебедки), в результате чего 150 человек остались в креслах на высоте.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.35 спасательные подразделы Главного управления МЧС во Львовской области и Волосянского горного поисково-спасательного пункта Львовского горного поисково-спасательного отряда МЧС сняли отдыхающих с кресел канатной дороги. Пострадавших туристов нет.