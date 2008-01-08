Доходы британцев впервые с XIX века стали больше доходов граждан США

Доходы среднестатистического жителя Великобритании впервые с XIX века стали больше доходов среднестатистического американца. По данным компании Oxford Economics, ВВП Великобритании в пересчете на душу населения составляет 23,5 тыс. фунтов (47 тыс. долл.), что на 250 долл. превышает аналогичный показатель для США. Однако, как отмечают аналитики, покупательная способность американцев все равно остается выше из-за более низких цен на товары и услуги в США, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

Комментируя результаты исследования, директор Oxford Economics отметил значительные изменения, которые за последние 15 лет произошли в британской экономике и роли страны в мировой экономике. "Мы больше не находимся на отшибе Европы", - сказал экономист, по мнению которого, рост ВВП Британии на душу населения отражает тенденцию к устойчивому экономическому росту и укрепление фунта. "С 2001 г. Великобритания быстро догоняла стандарты жизни в США, так что нынешний рост - это устойчивый тренд, а не результат краткосрочных экономических изменений", - добавил аналитик.

ВВП, приходящийся на долю среднестатистического жителя Великобритании, выше ВВП на душу населения в Германии и Франции, где он составляет 43 тыс. 330 долл. и 43,4 тыс. долл. соответственно.