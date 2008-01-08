Продолжаются поиски 8 моряков с судна, утонувшего в Азовском море

Продолжаются поиски 8 пропавших моряков с судна "Ванесса" (флаг Болгария), которое затонуло 3 января во время шторма в южной части Азовского моря.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на борту судна всего находилось 11 человек (10 членов экипажа и лоцман - гражданин Украины), из них один человек спасено и двое найдены без признаков жизни.

В 7.55 5 января в районе косы Арабатской стрелки близ с.Соленое поисковая группа МЧС в прибрежной полосе (25 м от берега) обнаружила спасательный плот без людей.

Поиски пропавших членов экипажа проводятся в прибрежной полосе северной части Керченского полуострова в круглосуточном режиме. За сутки обследовано около 130 км береговой полосы. К поисковым работам привлечено 92 человека и 13 единиц автомобильной техники. Воздушную разведку вел вертолет Ми-8 МЧС, но из-за сильного тумана дальнейшее использование вертолета было нецелесообразным.

В МЧС в круглосуточном режиме работает оперативная группа.