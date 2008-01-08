У пьяных родителей во время пожара погибла двухлетняя девочка

В Николаеве из-за халатности родителей при пожаре погибла двухлетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, 5 января на «01» от жителей общежития в Корабельном районе города Николаева, поступило сообщение о пожаре в одной из комнат. Тревожное известие пришло от соседей по этажу, заметивших дым из комнаты. Стало известно, что в горящей комнате может находиться 2-летний ребенок. Огонь на тот момент охватил всю комнату. В аппаратах на сжатом воздухе бойцы МЧС проникли в горящую комнату, где обнаружили тельце 2-летней Наташи. Ребенок был уже мертв. Никого больше в квартире не было.

Тушение пожара усложнялось тем, что дым за считанные минуты заполнил не только эту квартиру, лестничную клетку, но и весь подъезд 5-этажного дома. Все жители этого подъезда стали заложниками дымового плена. Бойцы МЧС проверили каждое помещение задымленной территории. Восьмерых жильцов общежития успели вывести по лестничным маршам, двое - на самом верхнем этаже - оказались отрезанными от выхода и только при помощи автолестницы их смогли спустить с 10-метровой высоты.

Через некоторое время возле пожарища появились горе-родители. Весть о гибели ребенка не вызвали никаких эмоций у подвыпившей пары. Как оказалось, они уже были лишены родительских прав. У этой четы это уже третий ребенок. Старший воспитывается у родственников, средний – в интернате. Судьба младшенькой на днях также должна была решиться – ребенка собирались забрать в дом малютки.

Сейчас устанавливается причина пожара.