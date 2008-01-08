Семейной медицины за год стало вдвое больше

В 2007 году в Житомирской области было открыто 17 заведений и 45 структурных подразделений семейной медицины - вдвое больше, чем в позапрошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По данным начальника Управления здравоохранения Житомирской ОГА Александра ТОЛСТАНОВА, в 2007 году в области открыто 17 заведений и 45 структурных подразделений семейной медицины, а всего в области функционирует 214 заведений семейной медицины, в которых работают 404 врача.

А.ТОЛСТАНОВ отметил, что удельный вес населения, которое обслуживается семейными врачами, составляет 60%, детей – 40%. Приоритетным направлением остается профилактика, основой которой стала учеба в Школах здоровья.

А.ТОЛСТАНОВ сказал, что в прошлом году в области создана также медико-генетическая консультация с цитогенетической лабораторией на базе Житомирского областного центра здравоохранения матери и ребенка.