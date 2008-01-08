К 300-летию Полтавской битвы реконструируют музей Панаса Мирного

К 300-летию Полтавской битвы власти Полтавы обещают реконструировать Полтавский литературно-мемориальный музей Панаса Мирного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы.

"300-летие Полтавской битвы - дата, которая вынуждает власть решать целый комплекс проблем: от расширения гостиничной инфраструктуры до благоустройства. Среди прочего внимание уделяют и состоянию заведений культуры, которыми славится духовная столица Украины. Так, исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение относительно реконструкции Полтавского литературно-мемориального музея Панаса Мирного", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, планируется спроектировать и возобновить ограждение, очистить пруд, провести ремонт помещения.

Для разработки проектно-сметной документации на эти цели городской совет выделил 19,5 тысяч гривен.

Справка УНИАН. На окраине Полтавы расположена усадьба-музей классика украинской литературы Панаса Мирного (Панаса Яковлевича Рудченко). Это одноэтажный деревянный побеленный домик. Усадьба-музей Панаса Мирного - одна из богатейших в Украине. Около тысячи предметов, книг, фотографий и документов размещены в семи комнатах дома писателя. В музее хранятся свыше 150 рукописей Панаса Мирного и его брата Ивана Билыка (Ивана Яковлевича Рудченко), вместе с которым написан великий роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні ?", свыше 280 листов эпистолярного наследия писателя и его семьи, первые издания произведений Панаса Мирного, воспоминания о нем современников, часть архива журнала "Родной край".

Музей начал работу в 1940 году. Более 20 лет музеем заведовал сын писателя – Михаил Панасович Рудченко.

В 1951 году во дворе усадьбы перед домом был установлен памятник Панасу Мирному - бронзовый бюст писателя на постаменте из лабрадорита.

В 1962 году М.Рудченко передал государству дом, мебель, все личные вещи Панаса Мирного и членов его семьи. В 1989 году в новом помещении открылась литературная экспозиция.

Дом Панаса Мирного помнит голоса Леси Украинки и Олены Пчилки, Михаила Коцюбинского и Василия Стефаника, Гната Хоткевича и Владимира Самойленко, клавиш фортепиано касались руки Марии Заньковецкой и Николая Лысенко. Отсюда Панас Яковлевич ходил в центр города на службу в Полтавскую казенную палату. Здесь 28 января 1920 года на 70-м году жизни писатель окончил свой земной путь.