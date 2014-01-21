В половине районов Луганщины закрыли школы из-за морозов

Как сообщили УНИАН в Департаменте образования и науки Луганской облгосадминистрации, решение о прекращении занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями в 158 школах области принято органами местной власти.

По сообщению Департамента, органы исполнительной власти имеют право принимать решение о временном прекращении обучения учащихся при условии, что температура воздуха на улице опустилась: до минус 20 градусов по Цельсию - для учащихся начальных классов, до минус 24 градуса по Цельсию - для учащихся 5-11 классов.

Читайте такжеВ Украину идут морозы со снегом, которые продержатся до конца месяцаИсходя из этого прекращены занятия в 1-4 классах 20-ти школ области (1 тыс. 508 учащихся) и в 1-11 классах 138-ми школ региона (15 тыс. 104 ученики).

На сегодня учебный процесс приостановлен в 10 районах: Беловодском, Белокуракинском, Меловском, Новопсковском, Сватовском, Троицком, Марковском, Старобельском, Новоайдарском, Атрацитовском и двух городах - Брянке и Антраците.

В целом в Луганской области 18 районов.