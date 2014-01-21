Болельщики "Динамо" заявили о создании отрядов самообороны от "титушек"
18:50, 21 января 2014Общество
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Фанаты киевского "Динамо" из организации WBC заявили о мобилизации и создании отрядов самообороны от "титушек".
Болельщики "Динамо" на акции
Об этом говорится в сообщени на странце в социальной сети "Вконтакте".
Болельщики "Динамо" отметили, что их мобилизация не связана с действиями милиции в Киеве и они не поддерживают ни одну из политических сил.
"Мы выходим - за киевлян, за нашу страну, за нашу честь", - сказано в сообщении.
В тоже время, фанаты призывают людей младше 18 лет не вступать в отряды самообороны.
"Мы обращаемся ко всем фанатским движам Украины: парни, не допускайте того, чтобы люди из ваших рядов велись на этот "грязный" заработок!!! (быть провокатором за деньги - ред.)", - сказано в сообщени.
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