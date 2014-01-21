Болельщики "Динамо" заявили о создании отрядов самообороны от "титушек"

Об этом говорится в сообщени на странце в социальной сети "Вконтакте".

Болельщики "Динамо" отметили, что их мобилизация не связана с действиями милиции в Киеве и они не поддерживают ни одну из политических сил.

"Мы выходим - за киевлян, за нашу страну, за нашу честь", - сказано в сообщении.

В тоже время, фанаты призывают людей младше 18 лет не вступать в отряды самообороны.

"Мы обращаемся ко всем фанатским движам Украины: парни, не допускайте того, чтобы люди из ваших рядов велись на этот "грязный" заработок!!! (быть провокатором за деньги - ред.)", - сказано в сообщени.



