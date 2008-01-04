Турция полностью запретила курение в общественных местах

Парламент Турции принял законопроект о полном запрете курения в общественных местах.

Законопроект запрещает курение в местах развлечений, в том числе в кафе и в ресторанах, на стадионах, во всех видах транспорта, в частности в такси, поездах, а также рекламу табачных изделий, их показ в фильмах, сериалах и в музыкальных клипах.

За нарушение закона о запрете курения предусмотрен штраф до 4,3 тысячи долларов. Так, только за брошенный на улице окурок или пачку из-под сигарет нарушителю придется выложить 18 долларов, пишет газета Радикал, называя принятый закон революционным.

"Благодаря закону мы сможем жить, не отравляя себя табаком. Необходимо проводить в обществе работу по обоснованию запретов и ограничений, а также массовую кампанию по пропаганде здорового образа жизни. В противном случае, все благие усилия властей окажутся тщетными", - подчеркивает Радикал.

В Турции с 1997 года действует закон о запрете курения в офисах, если число его сотрудников превышает четыре человека, в спортивных центрах и учреждениях, оказывающих медицинские, образовательные и культурные услуги, а также на воздушном транспорте.

К разработке нового закона турецких законодателей побудила печальная статистика: ежегодно в 65-миллионной Турции от болезней, вызванных курением, умирают около 160 тысяч жителей. По официальным данным местного Минздрава, около 40% турок в возрасте 15 лет и старше являются курильщиками, потребляя в день около 17 миллионов пачек сигарет.

Законопроект будет направлен на утверждение президенту Турции, и после его одобрения вступит в силу с момента публикации в правительственной официальной газете.