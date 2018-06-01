Астрологический прогноз на 2008 год: над Майданом взойдет мистический Нептун

Чем будет жить в 2008 году Украина как единый общественный организм? Какие события будут определять наше бытие в этот короткий в историческом измерении промежуток времени?

Будучи астрологом, попробую изложить свое виденье развития Украины на протяжении года Крысы, как его принято именовать на Востоке.

Однако хочу сделать одно предостережение. Популярные прогнозы, которыми грешат наши СМИ и отдельные авторы, мягко говоря, часто весьма далеки от научной базы и, естественно, от действительности. Как-то я спросил одного такого автора: “А на основе чего ты делаешь свой прогноз?” Он говорит: “А это мой секрет...” В действительности никаких секретов в астрологии не существует. Все методики давно изучены, отработаны, и проблема в том – чтобы их правильно применить. А если кому-то в голову приходит свежая идея, то он спешит поделиться ею с астрологической общественностью и не делает никаких “секретов”.

Поэтому чтобы меня не обвинили в шарлатанстве, я, пытаясь обрисовать картину “Украина-2008”, навожу краткие астрологические пояснения. Возможно, они не совсем понятны широкой публике – читатель может просто пропустить соответствующие предложения.

Прогноз основывается на анализе транзитов планет относительно гороскопа Украины, составленного на 24 августа 1991 года, 17:36 по киевскому времени (это время дает Киевская астрологическая академия, хотя британец Николас Кэмпион в “Книге мировых гороскопов” строит гороскоп Украины на 17:55; ректификацию провести сложно, поскольку возле Асцендента расположились Уран и Нептун). Такая методика удобна и хорошо “работает” для Украины, поскольку нам известна дата рождения современного Украинского государства.

Определяющими для Украины являются аспекты транзитных - то есть двигающихся по небу, - Плутона, Нептуна, Урана и Сатурна к ее натальному (зафиксированному в гороскопе) скоплению планет на стыке Льва (Юпитер, Венера, Меркурий) и Девы (Солнце), а также к оппозиционной к ним (180 градусов) Луны в Первом доме.

Транзитный Плутон образует с Солнцем Украины тригон (угол 120 градусов), который имеет место на протяжении 2007 – 2008 годов.

Такой аспект, видимо, связан с последующими шагами в направлении конституционной реформы, которую будет инициировать Президент. Вспышки активности в конституционной сфере в Новом году ожидаются в марте – апреле и дальше – в декабре.

В целом серия тригонов с натальным стеллумом (упомянутым скоплением планет), которая длится с начала 2006 года и завершится в 2009-м, наверное, символично указывает на совершенствование системы власти, направление властных усилий на исправление ошибок, допущенных во время поспешного внесения изменений в Конституцию Украины 8 декабря 2004 года. Таким образом, завершения этого процесса следует ожидать не раньше 2009 года.

Продолжится аспект полуквадрата транзитного Плутона со Срединой Неба Украины, совпавший в прошлом году с кризисом власти, в частности парламентского большинства и правящей партии (март – апрель 2007 года), который был разрешен декабре с формированием нового правительства. Повторы этого аспекта последуют в июле и октябре. Можем допустить кризис парламентского большинства и, возможно, распад коалиции, что неминуемо ударит по правительству.

В Новом году ожидается достаточно тяжелый аспект - соединение транзитного Нептуна с натальной Луной. Первая фаза этого соединения пришлась на май 2007 года. Именно тогда разразился скандал с применением милицией силы в Генеральной прокуратуре. В этом году Нептун пройдет транзитом по Луне Украины трижды – в феврале - марте, сентябре и декабре.

Такая аспектация часто связана с привлечением больших масс людей, их обманом, иллюзиями, популизмом. В прошлом году на Майдан свозились люди в поддержку правительства Януковича. Началась избирательная кампания с невиданным размахом популизма со стороны БЮТ и “Нашей Украины”, обмана, взаимного запугивания референдумами.

Такие показатели в общем достаточно опасны для государственной власти и собственно государства: энергия обманутых масс может обратиться против власти. Можем ожидать “потока” популизма, актов предательства, интриг в высших эшелонах власти, скандалов, в частности связанных с нефтью (Нефтегазом), разоблачениями во власти, коррупционными делами, а также лживым апеллированием к народу. Поскольку Луна в гороскопе Украины противостоит скоплению планет, символизирующему власть, нетрудно предугадать, что такое апеллирование будет направлено против одной из ветвей власти и на ее компрометацию. То есть Майдан и дальше будет использоваться в качестве средства политической борьбы.

Кроме того, мистическая энергия Нептуна в сочетании с Луной, которая традиционно связывается с “единственным носителем власти” – народом, может дать духовного поводыря (будем надеяться, это не будет очередное “Белое братство”), выдвинуть на передний план харизматичного лидера, которому верят независимо от того, что он говорит. Он будет находиться в оппозиции к действующей власти.

Другая проекция этого аспекта на события – массовые отравления, утечка нефти в море, вспышка эпидемии, загрязнение воды.

Интересно, что контакты медленных планет с натальной Луной Украины всегда были верным показателем революционных, оппозиционных настроений в обществе. Так, Оранжевая революция состоялась на секстиле транзитного Плутона и Луны Украины: во время первого прохождения в феврале – мае 2004 года закладывалась “революционная ситуация”, когда выдвигались кандидаты на должность Президента; второе прохождение в ноябре 2004 – январе 2005 символизировало собственно революцию; третье – в июле – августе – указывало на разочарование революцией и рост напряжения между Президентом и премьер-министром Тимошенко; пятое (последнее) прохождение в сентябре – октябре совпало с отставкой Тимошенко и расколом оранжевого движения.

Когда по Луне проходил транзитный Уран, возникла революционная ситуация, известная в истории современной Украины как акция “Украина без Кучмы”. Во время точного соединения 9 – 12 мая акция достигла своего апогея: 9 мая демонстранты сделали попытку пробиться в Администрацию Президента, милиция применила силу.

Ожидаемый вскоре полусектиль Урана и Луны (при отдалении планеты от ночного светила) – должен быть более мягким и указывает на более позитивную расцветку энергии масс. Подобный аспект в 1993 – 1994 годах (при приближении Урана к Луне) совпал с кризисом власти и досрочными выборами парламента и Президента, когда Кучма победил Кравчука. Уран трижды будет скользить вперед-назад по орбите, образовывая аспект с Луной: первый раз – в июне – июле 2008-го, во второй раз – в марте 2009 года и четвертый – на стыке 2009-го и 2010 года. Влияние Урана легко накладывается на график политических событий: ожидается обострение политической борьбы в канун президентской кампании. Символизм Урана, как его понимает современная астрология, свидетельствует об изменениях, новациях, реформах, отставках.

Нынешний политический процесс в Украине можно отследить по движению Сатурна.

В прошлом году продвижение Сатурна через стеллум планет в натальной карте Украины указывало на попытки ввести в конституционное русло вспышки противостояния между властными ветвями, на усилия по пресечению попыток узурпировать власть. Аспект Сатурна, символизирующего всевозможные ограничения, с Солнцем – наивысшей властью - и с Юпитером, традиционно связываемым с деятельностью парламента, - собственно и означал “ограничение действий власти” (Президента “приперли к стене”), конкретным проявлением которого стали досрочные выборы: точное соединение Сатурн – Солнце приходится на сентябрь, когда состоялись выборы. В дальнейшем аспекты Сатурна, скорее всего, будут сказываться на судьбе политических сил, которые пришли к власти во время закладывания цикла Сатурн – стеллум.

Поэтому рассмотрим чувствительные точки при участии этой важной планеты, которые она будет проходить 2008 году, немного подробнее. Во время назначения Юлии Тимошенко премьер-министром – 18 декабря 2007 года - Сатурн находился в точке перехода от директного к ретроградному движению (для наблюдателя с Земли внешняя планета, вращаясь вокруг Солнца, временами останавливается и делает ретроградное движение, потом опять меняет направление - двигается директно). Попятное движение Сатурна будет продолжаться до 3 мая: эта дата выглядит как критическая. В период – с 16 апреля по 20 мая, когда Сатурн будет находиться в пределах 1 градуса в соединении с Солнцем, можем ожидать первого серьезного парламентского и, соответственно, правительственного кризиса.

Вторая чувствительная точка при участии Сатурна – когда во время своего директного движения он возвращается в то же место, где находился во время голосования за премьер-министра, - 8,5 градуса Девы. Это приходится на 8 – 12 августа 2008 года. Очевидно, конец лета – начало осени ознаменуется вторым серьезным парламентско-правительственным кризисом. В этот критический период, как уже упоминалось, транзитный Нептун образует соединение с натальной Луной, транзитный Марс проходит по натальному Марсу (12 августа), транзитный Юпитер соединяется с натальным Нептуном, транзитный Уран аспектирует Луну, Плутон, как мы помним, образует длительный трин к стеллуму (в этот период – к Венере). Эта разнообразная и сильно заряженная комбинация может отразиться как на расстановке политических сил, отношениях между ветвями власти, так и на настроениях в обществе. Можно также ожидать неожиданностей, которые в представлениях сегодняшнего дня описать непросто.

Что касается Юпитера, то в начале февраля он транзитно пересекает Асцендент Украины (точку Зодиака на горизонте, которая восходит в момент “рождения” государства) и Уран, однако проходит их без “остановок”. В прошлом длительное тройное соединение Юпитер – Асцендент состоялось в июне 1996 года и совпало с принятием Конституции Украины. Кроме Урана, расположившегося на Асценденте, в Первом доме гороскопа Украины возле Асцендента находится еще одна “тяжелая” планета - Нептун, с которым Юпитер образовал точную квадратуру 8 декабря 2004 года, когда принимались пресловутые конституционные изменения в их действующей редакции. А известный Конституционный договор от 8 июня 1995 года, когда главные политические игроки, в частности Президент Кучма и Председатель Верховной Рады Мороз, подписали соглашение “о ненападении” до принятия новой Конституции, сопровождался длительным “зависанием” Юпитера в 30-градусном аспекте к Нептуну, а также к Урану и Асценденту.

Если Нептун в Гороскопе Украины действительно чувствителен к конституционному процессу, тогда это еще одно подтверждение ожидаемого действия аспекта Плутон – Солнце, о котором мы упоминали выше. Поэтому можем добавить, что, кроме весны и декабря, эта тема актуализируется в середине февраля, в конце июля – начала августа и в середине октября, поскольку на Нептуне транзитный Юпитер “застрянет” надолго и пересечет его градус трижды. Второе прохождение этой “авторитетной” планеты через Нептун совпадает с кризисом, о котором уже упоминалось.

Другие проявления аспектов Юпитера и его пребывания в Первом доме (из предыдущего опыта Украины) – зарубежные контакты институтов власти с другими государствами и международными структурами (например, ВТО). Такие контакты, в частности, весьма вероятны в феврале, а также во время упомянутых соединений Юпитер – Нептун, то есть в августе и октябре, и имеют позитивный характер.

Внимания заслуживает длительная “стоянка” Марса в районе Десцендента (точка Зодиака, которая прячется за горизонт на западе в момент рождения). В октябре и декабре прошлого года дважды Марс пересекал Десцендент, в третий раз это произойдет в конце марта 2008-го. Этот аспект ассоциируется с обострением конфликтов между политическими лагерями, актуализацией военной тематики, силовых структур в целом. Возможно напряжение энергии в отношениях с соседями, в первую очередь Россией.

В середине марта Марс, двигаясь директно, достигнет той же точки, где он находился во время своего попятного движения (5 градусов Рака), когда состоялось назначение Тимошенко премьер-министром. В эти дни, судя по всему, имя Тимошенко будет фигурировать в газетных заглавиях и комментариях. Очевидно, и саму ее много будут показывать по телевизору. Очень вероятны громкие конфликтные ситуации, связанные с деятельностью премьер-министра.

В целом, как видим, политический процесс в Украине “еще не умер” и не собирается этого делать. Трудное, но непрестанное движение к демократии продолжится. Уран, находящийся на Асценденте Украины, не позволит украинцам грустить, его энергия и в дальнейшем будет способствовать неожиданным поворотам в общественно-политической жизни и сюрпризам, которые будут преподносить нам политики, - к счастью, далеко не всегда неприятным.

Владимир Гетьман, астролог

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