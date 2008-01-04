Тимошенко заявляет, что Янукович оставил после себя инфляцию в 17%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что результатом работы правительства должны стать разработка и выполнение четкого плана антиинфляционных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, 4 января Ю.ТИМОШЕНКО провела рабочее совещание с представителями Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства аграрной политики, Министерства топлива и энергетики, Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службы. Главной темой совещания был поиск механизмов остановки инфляционных процессов, оставленных предыдущим правительством.

„Предыдущее правительство оставило беспрецедентный уровень инфляции в 17%”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер отметила, что „инфляционные процессы необходимо срочно останавливать, проводя эту работу исключительно в рамках требований вступления Украины в ВТО”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО „результатом работы правительства должны стать разработка и выполнение четкого плана антиинфляционных мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц за его выполнение”.