Рудьковский заявляет, что предупреждал Винского

Экс-министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет о том, что инициировал отмену своего приказа от 29 октября о повышении железнодорожных тарифов с 1 января, а также – что напомнил новому министру транспорта Иосифу ВИНСКОМУ о необходимости отмены повышения тарифов.

Об этом в комментарии УНИАН со ссылкой на слова экс-министра сообщила пресс-секретарь Н.РУДЬКОВСКОГО Виктория БУТЕНКО.

По ее словам, в ноябре 2007 г. Н.РУДЬКОВСКИЙ подготовил проект приказа об отмене приказа министерства о повышении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом с 1 января и передал документ на изучение заинтересованные министерства, в частности в Минфин. «Все, что от нас зависело, для отмены повышения было сделано», - отметила В.БУТЕНКО. Однако, по ее данным, проект приказа об отмене повышения был «заторможен» в каком-то из министерств.

«В ходе передачи дел И.ВИНСКОМУ, Н.РУДЬКОВСКИЙ сообщил ему о том, что подготовил проект приказа об отмене повышения тарифов, а также напомнил о том, что повышение стоило бы отменить», - сказала В.БУТЕНКО.

По ее мнению, таким образом, все вопросы теперь необходимо задавать действующему правительству, которое «не довело начатое до конца».

Как сообщал УНИАН, с 1 января вступил в силу приказ Министерства транспорта и связи от 29 октября 2007 г. «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем соединении», подписанный экс-министром транспорта Николаем РУДЬКОВСКИМ и зарегистрированный в Минюсте 31 октября под N 1228/14495.

В частности, документом вносится дополнение в приказ Минтранссвязи от 26 апреля 2006 N395. Так, к стоимости проезда пассажиров в пассажирских поездах с 1 января 2008 г. применяется индексация 1,25. Одновременно приказом отменяется повышение тарифов с 1 ноября 2007 г. на 5% в рамках поэтапного повышения в 2007 году.

Как пояснили УНИАН в Минтранссвязи, реально тариф вырастет на 10% по сравнению с июлем 2007 года, когда тарифы повышались последний раз. В целом же повышение по сравнению с январем 2007 г. составит 25%.