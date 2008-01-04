Лучший символ Киева (опрос)
16:00, 04 января 2008Общество
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Скульптуры не в фаворе
Лучшим символом украинской столицы назвали каштан 18% опрошенных киевлян.
Таковы результаты обнародованного в газете “Хрещатик” телефонного опроса жителей Киева.
При этом на вопрос "Какие символы лучше всего характеризуют Киев?" 17% назвали Киево-Печерскую лавру. Андреевский спуск видят символом украинской столицы 15% киевлян, Майдан Незалежности - 14%, улицу Крещатик - 12%.
Практически каждый десятый (9%) назвал символом стальную скульптуру Родины-матери в комплексе мемориального музея Великой Отечественной войны, 8% респондентов - транспортные пробки, а 7% - установленный в 1888 г. памятник Богдану Хмельницкому.
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